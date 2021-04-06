В Армении анонсировали масштабные реформы армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал масштабные реформы Вооруженных сил страны и заявил, что они будут осуществляться в сотрудничестве с Россией, передает РИА Новости.

По его словам, процесс переоснащения и пополнения армии новым вооружением является приоритетом для страны и еще долго будет оставаться в центре внимания армянских властей. Политик также подчеркнул, что начатые реформы значительно осложнились бы без сотрудничества со специалистами из России. «Убеждены, что это сотрудничество будет успешно продолжаться, в чем очень заинтересовано правительство Армении», — сказал Пашинян.

5 апреля армянский премьер заявил о нормализации своих отношений с армией после политического кризиса в стране и подчеркнул, что ситуация с противодействием его власти со стороны Генерального штаба Вооруженных сил была урегулирована.

Политический кризис в Армении обострился в конце февраля после того, как военное руководство потребовало отставки Пашиняна и роспуска правительства. К военным присоединились офицеры полиции. Пашинян издал указ об отстранении начальника Генштаба, однако президент дважды отказался подписать его.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду на длительно пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он заявил, что этот контингент является гарантом безопасности в регионе и его пребывание там рассматривает как одно из условий для решения долгосрочных задач Еревана.