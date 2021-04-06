Пашинян заявил о нормализации своих взаимоотношений с армией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что его взаимоотношения с армией нормализовались.

«Ситуация с Генеральным штабом Вооруженных сил урегулирована, и армия вместе с правительством полноценно продолжит шаги по обеспечению безопасности и укреплению страны», — заверил он.

Политический кризис в Армении обострился в конце февраля после того, как военное руководство потребовало отставки Пашиняна и роспуска правительства. К военным присоединились офицеры полиции. Пашинян издал указ об отстранении начальника Генерального штаба, однако президент дважды отказался подписать его.

28 марта Пашинян пообещал в апреле уйти в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. «В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — пояснил он.

Митинги с требованием отставки Пашиняна проходят в Армении с начала ноября 2020 года. Премьера обвиняют в поражении в последней войне в Нагорном Карабахе.