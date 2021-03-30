Президент Армении назвал главные факторы в отношениях с Россией

Отношения с Россией — это одно из важнейших направлений для Армении, вне зависимости от того, кто находится у власти в Ереване. В беседе с РБК президент Армении Армен Саркисян назвал главные факторы в диалоге между Москвой и Ереваном.

«Очень важными, мне кажется, являются два фактора. Один называется доверие. Второй — предсказуемость. Наши отношения должны быть настолько понятны и настолько глубоки, что мы должны друг другу доверять на 100 процентов», — сказал глава государства, добавив, что непредсказуемость в таком вопросе опасна.

Он также прокомментировал мнение о том, что отношения двух в стран в последнее время стали более холодными. Саркисян отметил, что это скорее мнение из России, так как большинство армян, в том числе диаспора за пределами Армении, считают Москву главным партнером.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о намерении в апреле уйти в отставку. Такое решение он принял для проведения в стране досрочных парламентских выборов, заявив при этом, что на период выборов останется в должности исполняющего обязанности главы кабмина.