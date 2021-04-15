Бывший президент Армении раскритиковал заявления Лукашенко о Карабахе

Бывший президент Армении Серж Саргсян раскритиковал заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о нежелании Еревана мирно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Он прокомментировал политику президента Азербайджана Ильхама Алиева. «При всем уважении к белорусскому народу, я бы не хотел, чтобы у него когда-либо был такой "миролюбивый" сосед, так как вскоре станет ясно, что Минск — древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало», — отметил Саргсян.

Экс-президент призвал поискать в сети воинственные и антиармянские заявления Алиева. «Отправьте толстую посылку Александру Лукашенко, чтобы он сочетал идеи его хорошего друга Ильхама с универсальными идеями о мире», — заключил Саргсян.

14 апреля Лукашенко во время визита в Баку заявил, что Алиев предлагал восстановить Карабах и «поднять Армению», но «бывшее армянское руководство» отказалось от мирного урегулирования конфликта.

В декабре в интернете появилась аудиозапись разговора Лукашенко и Саргсяна в 2016 году. На ней белорусский лидер советовал президенту Армении отдать часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) азербайджанцам за 5 миллиардов долларов.