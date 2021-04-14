Лукашенко рассказал о предложении Алиева «поднять Армению»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее предлагал восстановить Карабах и «поднять Армению». Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По его словам, через него соответствующее предложение было передано армянской стороне. «Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить», — процитировал он Алиева. При этом от Еревана требовалось согласиться на мирное урегулирование конфликта в непризнанной республике, однако «бывшее армянское руководство отказалось от этого». «Я, конечно, когда перестану быть президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении», — добавил он.

Лукашенко уточнил, что этот разговор состоялся, когда нефть стоила дороже 100 долларов за баррель.

13 апреля Алиев заявил, что у Азербайджана отсутствуют планы военных операций на границе с Арменией, и выразил надежду, что у армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе «не будет проблем в том, чтобы жить бок о бок». Позднее вице-спикер парламента Армении Лена Назарян отреагировала на слова Алиева, указав, что «Ереван не простит Баку политику в отношении жителей Карабаха и найдет силы показать, как будет побежден фашизм в регионе».

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.