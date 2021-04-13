В Армении отреагировали на слова Алиева о мире в Нагорном Карабахе

Вице-спикер парламента Армении Лена Назарян отреагировала на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о скором прекращении вражды между армянами и азербайджанцами и установлении мира в Нагорном Карабахе. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Sputnik Армения».

По ее словам, Ереван не простит Баку политику в отношении жителей Карабаха и найдет силы показать, «как будет побежден фашизм в регионе». «Армяне жили и будут жить на своей земле намного дольше, чем Алиев и его фашистская и расистская система», — сказала Назарян. Она добавила, что Азербайджан регулярно «воспевает войну» и разжигает ненависть человека к человеку, а потому такая политика и ее идеологи должна быть «опозорены».

Ранее Алиев заявил, что у Азербайджана отсутствуют планы военных операций на границе с Арменией, и выразил надежду, что у армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе «не будет проблем в том, чтобы жить бок о бок». «В качестве примера я неоднократно приводил Грузию, где азербайджанцы и армяне живут вместе не только в одном регионе, но даже иногда в одних деревнях», — сказал азербайджанский президент.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.