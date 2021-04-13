Алиев пообещал вернуться в Ереван и Зангезур

Регион Зангезур (ныне Сюникская область Армении) и Иреван (ныне столица Армении город Ереван) являются историческими территориями Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев. Его цитирует АПА.

Алиев сказал, что Зангезур был передан Армении в 1920 году, и молодое поколение должно знать об этом. «До этого эта территория принадлежала нам. Озеро Гейча они называют Севаном. Достаточно взглянуть на карту начала XX века — вы не увидите там Севана. То же самое касается и Иревана», — добавил глава Азербайджана.

По его словам, армяне разрушили историческую часть Иревана, в которой ранее жили азербайджанцы.

«Я оговорился, мы вернемся туда. Я не говорил, что вернемся туда на танках. Сказал, что вернемся. Это означает — почему бы и нет. Если мы возвращаемся к Зангезурскому коридору, если используем этот путь, почему бы нам не вернуться в Иреван?» — порассуждал Алиев.

Ранее 13 апреля он заявил об отсутствии у Азербайджана планов на какие-либо военные операции на границе с Арменией. Политик также выразил надежду, что со временем этнические конфликты между армянами и азербайджанцами в Закавказье кончатся, и у народов «не будет проблем в том, чтобы жить бок о бок».

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное решение о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.