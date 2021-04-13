Алиев допустил мирное соглашение с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил возможность заключения мирного соглашения с Арменией. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что страница конфликта закрыта. Я уже несколько раз говорил о возможном мирном соглашении с Арменией», — заявил Алиев на конференции в Баку.

Накануне азербайджанский лидер открыл Парк военных трофеев и продемонстрировал обломки предположительно найденных на территории страны ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» российского производства. По словам Алиева, Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие.

В сентябре 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. В ноябре Баку, Ереван и Москва приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий.