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Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана военных планов на армянской границе

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Фото: Aziz Karimov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у страны отсутствуют какие-либо планы военных операций на границе с Арменией. Об этом пишет «Sputnik Азербайджан».

По его словам, власти страны в последнее время не фиксируют серьезных инцидентов на армяно-азербайджанской границе, но при этом готовы пресекать любые попытки реванша по итогам конфликта в Карабахе. «Армянской армии нет, она деморализована, наши войска стоят в пяти метрах. Но мы не имеем никаких военных планов», — подчеркнул Алиев.

Он также выразил надежду, что со временем этнические конфликты между армянами и азербайджанцами в Закавказье закончатся и у народов «не будет проблем в том, чтобы жить бок о бок». «В качестве примера я неоднократно приводил Грузию, где азербайджанцы и армяне живут вместе не только в одном регионе, но даже иногда в одних деревнях», — добавил глава государства.

Ранее Алиев допустил возможность заключения мирного соглашения с Арменией по итогам войны в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что считает последнюю «страницу конфликта» закрытой и выступил за диалог между Баку и Ереваном.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

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