Алиев заявил о разговоре с Путиным про обломки «Искандеров» в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным информацию об обнаружении обломков ракет «Искандер-М» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«1 апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным», — сказал Алиев на конференции.

По его словам, обычно стороны дают согласованную информацию о таких разговорах. «Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всем. Мы обсудили этот вопрос», — отметил Алиев.

Он добавил, что министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо в российское военное ведомство с фотографиями и доказательствами, но пока не получило ответа.

Алиев назвал странными заявления Армении об использовании «Искандеров». «То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы, — заметил он. — У нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений».

2 апреля Баку сообщил, что в Нагорном Карабахе обнаружили обломки ракет от российских ОТРК «Искандер». На фото были запечатлены хвостовые части ракет и фрагменты с нанесенной маркировкой на русском языке. В Минобороны России заявляли, что во время войны в Карабахе «Искандеры» не применялись.