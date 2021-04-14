Армения обвинила Азербайджан в препятствовании переговорам по Карабаху

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что Азербайджан препятствует проведению мирных переговоров по Нагорному Карабаху, используя агрессивную риторику в отношении армян. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Ереван никогда не избегал встреч с представителями Баку, однако для начала диалога между странами должна установиться атмосфера доверия. «Азербайджан своими воинственными, антиармянскими заявлениями препятствует формированию такой атмосферы», — пояснил Айвазян.

Он добавил, что Армения не откажется от вопроса о статусе Нагорного Карабаха с учетом обязательного соблюдения прав всех обеих сторон противостояния. «Карабахский конфликт может считаться окончательно решенным только политическим, переговорным урегулированием», — заключил дипломат.

Ранее вице-спикер парламента Армении Лена Назарян в ответ на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о грядущем мире в Нагорном Карабахе заявила, что Ереван никогда не простит Баку политику в отношении жителей региона и найдет силы показать, «как будет побежден фашизм». «Армяне жили и будут жить на своей земле намного дольше, чем Алиев и его фашистская и расистская система», — сказала она.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.