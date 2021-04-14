Армения заподозрила Азербайджан в нежелании разблокировать железные дороги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил Азербайджан в намерении сорвать процесс разблокировки транспортных коммуникаций в Закавказье вопреки ранее заключенным в Москве договоренностям. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Баку желает оставить Ереван в изоляции от внешнего мира, лишив его возможности проложить железную дорогу в Иран и Россию. «Азербайджан делает все, чтобы торпедировать этот процесс и продолжить блокаду Армении», — сказал Пашинян.

Политик пояснил, что нежелание выполнять договор продиктовано способностью республики в перспективе обеспечить себе транзит грузов от Персидского залива до Тихого океана. При этом он подчеркнул, что Армения несмотря ни на что продолжит идти по пути реализации соглашения.

О возможности Армении запустить железнодорожное сообщение с Россией через Азербайджан заявил его президент Ильхам Алиев 11 января в Москве. В этот день стороны договорились открыть заблокированные со времен Советского Союза коммуникации и создать условия для вовлечения соседних стран в строительство новых транспортных коридоров.

14 апреля Пашинян заявил, что союз с Россией является основой безопасности Армении. Он также рассказал, что Москва и Ереван обсуждают возможность расширения российских военных баз на территории страны и, в частности, создание плацдарма 102-й базы Вооруженных сил России в Сюникской области.