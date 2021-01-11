Армения запустит железную дорогу в Россию через Азербайджан

Армения запустит железнодорожное сообщение с Россией через территорию Азербайджана. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, открытие коммуникаций отвечает интересам Азербайджана, Армении и России. Разблокирование транспортных коммуникаций может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Алиев надеется, что соседние страны также включатся в создание транспортных коридоров в регионе.

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Все это вселяет уверенность, что конфликт остался в прошлом и нужно думать о будущем, сказал он. Алиев при этом выразил уверенность, что попыток ревизии трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху не будет.

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина продлилась почти четыре часа. Во время пресс-конференции по итогам переговоров стало известно, что сторонам не удалось договориться о военнопленных. Пашинян назвал неурегулированным вопросом статус Нагорного Карабаха. Алиев при этом заявил, что настроен на результат, чтобы подвести черту под усилиями по прекращению конфликта.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокациях.