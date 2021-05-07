Лавров обратился к Совбезу ООН и заговорил о силе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН, где заговорил об угрозах применения силы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам устава [ООН], обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силы или ее применения», — заявил членам Совбеза Лавров.

Глава российского МИД считает, что ведущие страны Запада пытаются повернуть вспять процесс формирования полицентричного мира. Для этого они продвигают концепцию «так называемого "порядка, основанного на правилах"», которая призвана подменить международное право. При этом сами правила вырабатываются в закрытых форматах и «навязываются всем остальным», заявил Лавров.

«Считаем вредными подобные действия в обход ООН, направленные на узурпацию процесса принятия решений, претендующих на глобальное применение», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что у Евросоюза на фоне введения односторонних санкций появилась новая мания безнаказанности.