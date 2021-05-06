Лавров рассказал о мании безнаказанности Евросоюза

У Евросоюза на фоне введения односторонних санкций появилась новая мания безнаказанности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, ее трансляция доступна на странице ведомства в Facebook.

Министр рассказал, что череда санкций со стороны Запада продолжается и Москва не намерена оставлять подобные выпады без ответа. «Манера прибегать к односторонним рестрикциям в обход Совета Безопасности ООН становится заразительной. Соединенные Штаты эту моду ввели, а Евросоюз, по-моему, так охотно ее подхватил», — сказал он. По мнению Лаврова, за последнее время Брюссель «разрушил всю архитектуру отношений» с Россией.

При этом глава МИД отмечает, что заявления ЕС о нелегитимности ответных действий Москвы «означает лишь одно: Евросоюз считает, что ему все дозволено». «Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я начинаю думать, что помимо этого ощущения вседозволенности и непогрешимости Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией — полной безнаказанности», — заявил министр. Он добавил, что считает подобный путь тупиковым.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой.

До этого министры иностранных дел G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Отношения России и стран Запада ухудшились весной 2021 года сначала после резкого заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина и новых санкций. Позднее к этому добавились обвинения Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах в чешской Врбетице и высылка российских дипломатов, в том числе из других стран Европы. Россия свою причастность отвергла и приняла ответные меры.