Лавров прокомментировал «провокационные речи» российских политиков о Казахстане

Российские официальные лица, отвечающие за внешнюю политику, никогда не делали и не сделают провокационных заявлений насчет Казахстана и договоренностей с ним. Об этом в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министра попросили прокомментировать некие «провокационные речи» российских политиков о Казахстане, не уточняя, о каких конкретно высказываниях и людях идет речь. «Я думаю, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, это неизбежная часть демократической жизни (...) Никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики», — ответил дипломат.

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Лавров также заметил, что есть разные политики, в том числе привлекающие к себе внимание спорными заявлениями, но определяющие внешнюю политику Москвы лица всегда будут уважать суверенитет и территориальную целостность Казахстана.

В декабре прошлого года у казахстанских властей вызвало возмущение высказывание депутата Госдумы Вячеслава Никонова, заявившего, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». МИД республики передал России ноту и попросил Москву «принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».

Президент России Владимир Путин в июне 2020 года, в преддверии голосования по поправкам к Конституции заявлял, что те или иные республики, вошедшие в состав Советского Союза, при выходе из него получили «огромное количество российских земель». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поясняя высказывание Путина, сообщил, что у России нет территориальных претензий к своим соседям.