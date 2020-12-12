Внук Молотова объяснил возмутившее Казахстан высказывание

Депутат Госдумы, глава комитета по образованию и науке и внук председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов объяснил свое высказывание о территории Казахстана, возмутившее власти республики. Политик написал пост в своем Telegram-канале.

«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра"», — заявил Никонов.

Он также выразил «самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана».

Ранее Никонов заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». После этого МИД республики вызвал временного поверенного в делах России Александра Комарова и передал ему ноту. Замминистра иностранных дел Казахстана выразил недоумение по поводу слов Никонова.

«МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.