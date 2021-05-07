Генсек ООН призвал предотвратить новую холодную войну любой ценой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны не допускать новой холодной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава организации напомнил, что ранее предупреждал об опасности обострения отношений между ведущими державами. По его словам, мир переживает непростое время и поэтому международное сотрудничество в данный момент необходимо больше всего.

«Мы должны преодолеть ложное расхождение между национальным суверенитетом и правами человека, сформировав целостный взгляд на права человека, их неделимость и универсальность», — подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН выразил мнение, что сплотить мировые державы поможет возрождение общей приверженности фундаментальным ценностям. Для этого, считает Гутерриш, ООН нужно приложить все усилия к наращиванию дипломатии, укрепить доверие между государствами, найти точки сближения между ними и стать посредником в объединении держав.

Заявление генсека прозвучало в ходе встречи представителей стран-членов организации с кандидатами на выборах следующего генерального секретаря ООН. Отмечается, что единственным кандидатом на данный момент является сам Гутерриш, который занимает пост главы организации с января 2017 года. Его пятилетний срок истекает 31 декабря 2021 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил, что обстановка в двусторонних отношениях с США может стать хуже холодной войны. Он отметил, что несмотря на серьезное напряжение и кризисные моменты в 1950-х — 1980-х годах, стороны испытывали друг к другу взаимное уважение, которое сейчас «находится в дефиците».