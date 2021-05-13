Байден предложил Путину создать систему кибербезопасности

Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину создать международную систему кибербезопасности. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы работаем, чтобы разработать своего рода международный стандарт. Он нужен, чтобы страны, которые знают о криминальной деятельности на их территории, могли действовать против них», — рассказал политик.

Байден надеется, что обсудит это с Путиным.

Ранее Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак из-за недавних инцидентов с SolarWinds, Microsoft Exchange и Colonial Pipeline. Документ устраняет барьеры для обмена информацией между правительством и частным сектором об угрозах в области кибербезопасности.

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