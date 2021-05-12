Британия обвинила Россию в подрывающих демократию действиях в киберпространстве

Великобритания считает, что действия России в киберпространстве направлены на подрыв основ демократических обществ. Об этом говорится в речи министра иностранных дел страны Доминика Рааба, с которой он вскоре выступит на конференции Национального центра кибербезопасности Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Согласно тексту выступления, «враждебные государственные акторы и криминальные группировки» хотят подорвать основы британской демократии. В речи министр отмечает, что Россия должна преследовать преступников, которые действуют с ее территории, а не покрывать их.

При этом, по мнению Рааба, «авторитарные режимы, включая Северную Корею, Иран, Россию и Китай, используют цифровые технологии для саботажа и кражи данных». Министр во время выступления собирается заявить о необходимости прояснить применение правил в киберпространстве и то, как страны планируют защищаться от тех государств, которые не соблюдают принципы для достижения злонамеренных целей.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки связала Россию с хакерской атакой на оператора трубопровода Colonial Pipeline. По ее словам, Федеральное бюро расследований (ФБР) установило, что кибератака происходила с российской территории. Пресс-секретарь президента США отметила, что Москва должна «действовать ответственно» в связи с данным происшествием.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США.