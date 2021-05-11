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Белый дом связал кибератаку на трубопровод в США с Россией

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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки связала Россию с хакерской атакой на оператора трубопровода Colonial Pipeline. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Федеральное бюро расследований (ФБР) установило, что кибератака происходила с российской территории. Пресс-секретарь президента США отметила, что Москва должна «действовать ответственно» в связи с данным происшествием. При этом она подчеркнула, что анализ произошедшего еще не завершен.

Ранее президент США Джо Байден заявил об отсутствии свидетельств причастности России к хакерской атаке на оператора трубопровода Colonial Pipeline. Глава Белого дома заключил, что за кибератакой стоят транснациональные преступные элементы, а не конкретное государство.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США.

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