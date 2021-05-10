Байден заявил о непричастности России к кибератаке на трубопровод в США

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии свидетельств причастности России к хакерской атаке на оператора трубопровода Colonial Pipeline. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом», — отметил американский лидер. Байден также заявил, что Соединенные Штаты будут бороться с вирусами-вымогателями и намерены добиться координации усилий мирового сообщества в этом вопросе.

Глава Белого дома заключил, что за кибератакой стоят транснациональные преступные элементы, а не конкретное государство. Злоумышленники, по словам президента, зачастую используют глобальные сети для отмывания денег, и произошедшее с Colonial Pipeline — уголовное деяние.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США.