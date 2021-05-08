В США рассказали об «угрожающей России» американской авиабазе на Аляске

Американские военные могут начать восстанавливать «угрожающую России» заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске. Об этом рассказал аналитик Дэвид Экс в своей статье для Forbes.

По его словам, открытие аэродрома Эриксон на острове Шемья может стать поводом для настоящего волнения. Эксперт считает, что тогда американские истребители получат «идеальные условия» для перехвата российских самолетов.

Отмечается, что остров Шемья, на котором располагается авиабаза, находится всего в 320 километрах от границы с Россией. Автор материала подчеркивает, что данная база обладает «колоссальным стратегическим значением», так как ни один другой американский объект не позволяет перебрасывать технику настолько близко к России. В статье также говорится, что на данный момент американские военные начали выделять средства на восстановление заброшенного еще в 1991 году аэродрома.

Ранее глава Северного командования США (NORTHCOM), генерал ВВС Глен Ван Херк сообщал, что российские военные самолеты часами кружат в воздушном пространстве близ границ американского штата Аляска. По его словам, российские военные обычно используют сразу несколько видов самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски и совершают несколько заходов. В связи с этим процесс их перехвата стал более сложным, отметил генерал.