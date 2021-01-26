Американские военные заметили российские Ту-142 вблизи Аляски

Военные США заметили два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски. Об этом сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

Инцидент произошел приблизительно в 19:00 по североамериканскому восточному времени (03:00 по Москве). «Командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», — говорится в заявлении командования.

Отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушную границу США и Канады.

31 августа 2020 года Майк Помпео, занимавший тогда должность госсекретаря, заявил, что США заметили рост военной активности России в районе Аляски и иных регионах.