США заметили рост военной активности России в районе Аляски и иных регионах. Об этом рассказал госсекретарь страны Майк Помпео в интервью радио WMAL-FM, сообщает ТАСС.

«Дело обстоит таким образом, что мы видим усилившуюся активность России как в самом регионе Аляски, так и в других частях мира», — приводит агентство слова политика.

Он прокомментировал таким образом данные о появлении российской подводной лодки в международных водах недалеко от Аляски. За судном следили Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США. Видео с участием этой подлодки в учениях позже опубликовало российское Министерство обороны.

Помпео также упомянул инцидент на северо-востоке Сирии: столкновение сил России и США, в котором, как сообщается, пострадали четверо американских военных.

26 августа появилось видео того, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу.

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