Появилось видео со всплывшей у Аляски российской подлодки

РБК

Минобороны России опубликовало видео с подводной лодки «Омск», которую американские военные обнаружили у берегов Аляски. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах показаны учения ракетного крейсера «Варяг», флагмана Тихоокеанского флота, и подлодки «Омск», которые по команде выполняют ракетные стрельбы и поражают условные цели.

В пресс-службе ведомства сообщили, что «Омск» атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой «Гранит», а «Варяг» произвел пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан». Всего в маневрах принимали участие 15 кораблей и судов, а также авиация Тихоокеанского флота.

Ночью 28 августа сообщалось, что США заметили всплывшую российскую подлодку вблизи Аляски. Северное командование Вооруженных сил США заявило, что внимательно следят за российской подводной лодкой. Также американская сторона выразила готовность оказать помощь российским военным в случае необходимости.