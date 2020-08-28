США заметили всплывшую российскую подлодку вблизи Аляски. Об этом сообщается в Twitter Северного командования Вооруженных сил США.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски. Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — уточняется в заявлении.

Отмечается, что подлодка находится в международных водах «на значительном удалении от территориальных вод США». Также американская сторона выразила готовность оказать помощь российским военным в случае необходимости.

Минобороны России пока не комментировало ситуацию.

Ранее в августе секретную военно-морскую базу Юлинь на острове Хайнань, где базируются китайские атомные подводные лодки, сняли со спутника. На снимке запечатлен момент, как одна из субмарин входит в систему подводных пещер базы.