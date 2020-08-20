Секретную базу китайских подлодок сняли со спутника

Секретную военно-морскую базу Юлинь на острове Хайнань, где базируются китайские атомные подводные лодки, сняли со спутника. Внимание на появившееся в сети фото обратило издание The Drive.

На снимке запечатлен момент, как одна из субмарин входит в систему подводных пещер базы. Какую именно подлодку удалось сфотографировать, точно непонятно, однако в The Drive предположили, что речь идет о субмарине «Шань» проекта 093.

Издание также отметило, что остальные доки Юлинь во время, когда было сделано фото, были пусты. Вероятно, подлодки, которые должны были там находиться, в настоящее время либо задействованы в военных учениях, которые проводит Китай, либо также укрыты в сети подводных пещер.

Военно-морская база Юлинь, располагающаяся на северной окраине Южно-Китайского моря, является одним из важнейших стратегических объектов в регионе. Именно там базируется подводный флот Китая, оснащенный ядерными баллистическими ракетами.