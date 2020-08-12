В гибели экипажа «Курска» обвинили боявшихся принять иностранную помощь чиновников

Не все возможности для спасения экипажа атомного подводного ракетонесущего крейсера (АПРК) К-141 «Курск», который затонул в Баренцевом море 20 лет назад, 12 августа 2000 года, были исчерпаны, и важную роль в случившемся сыграл страх чиновников принять иностранную помощь вовремя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

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«Побоялись вовремя принять иностранную помощь и сказать всю правду о том, что случилось на судне», — заявили в ЛДПР.

Ранее капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки, в беседе с «Лентой.ру» восстановил хронологию событий катастрофы. По его словам, «Курск» около шести часов не считали терпящим бедствие несмотря на то, что другие суда зафиксировали звук, который мог быть подводным взрывом.

На «Курске» погибли 118 человек — весь экипаж и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель». Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. 23 человека выжили в герметичном 9-м отсеке. По разным версиям, они могли оставаться в живых от нескольких часов до двух суток (на последней версии настаивают родственники экипажа), однако спасти их не удалось ни российским службам, ни иностранным специалистам, которые присоединились к операции.