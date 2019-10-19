Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал

Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск». Об этом «Фонтанке» сообщили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников.

«Он знал правду о трагедии "Курска"», — отмечает газета в заголовке статьи.

В клубе подводников уточнили ТАСС, что Моцак скончался утром 19 октября после тяжелой и продолжительной болезни.

22 ноября Моцаку исполнилось бы 70 лет.

Атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море в августе 2000 года. Тогда погибли 118 моряков. Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива.

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