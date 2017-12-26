Умер конструктор подлодки «Курск»

В Санкт-Петербурге в 85-летнем возрасте скончался Игорь Баранов, генеральный конструктор атомных подводных крейсеров проекта 949А «Антей». Об этом со ссылкой на ЦКБ «Рубин» сообщает «Фонтанка».

В последние годы жизни Баранов тяжело болел, но практически до последних дней продолжал работать в должности генконструктора.

Баранов вместе с Павлом Пустынцевым возглавлял работы над советскими подводными лодками проекта 675 и 949, а также разрабатывал проект 949А. Помимо этого, он курировал разработку проекта модернизации атомоходов третьего поколения. Был награжден почетной грамотой правительства России.

По проекту 949А «Антей» было построено 11 подводных крейсеров, в том числе К-141 «Курск», потерпевший крушение в Баренцевом море в августе 2000 года. Тогда погибли 118 моряков. Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива.