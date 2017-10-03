«Новая газета» выиграла у России суд по делу о статьях про гибель «Курска»

Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны выплатить «Новой газете» и журналистке издания Елене Милашиной компенсацию по делу о публикациях про гибель подлодки «Курск». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ЕСПЧ.

Москву обязали заплатить 5,5 тысячи евро (около 373 тысяч рублей), из них около 2,5 тысячи — для компенсации материального ущерба, еще 3 тысячи — на покрытие нематериальных и судебных издержек.

Согласно постановлению ЕСПЧ, российский суд, принимая решение против «Новой газеты», нарушил право на свободу самовыражения.

Дело касалось спора между «Новой газетой» и Минобороны России вокруг двух статей Милашиной о причинах катастрофы «Курска». В публикациях утверждалось, что экспертное заключение о гибели подводников помогло офицерам ВМФ уйти от ответственности за неудавшуюся спасательную операцию. Минобороны обвинило «Новую газету» в распространении ложной информации и в 2005 году выиграло в Басманном суде Москвы иск к изданию. Тогда газету и Милашину обязали выплатить 50 и 7 тысяч рублей соответственно. Это решение впоследствии было оспорено в ЕСПЧ.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота России в Баренцевом море. Погибли 118 моряков. Согласно официальному отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. Спасательные работы, которые велись силами флота, оказались безуспешными.