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Шотландская газета напомнила о «Курске» из-за проблем с британскими подлодками

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Шотландская газета Herald Scotland обвинила российские СМИ в пропагандистском освещении проблем с ударными субмаринами Королевского военно-морского флота Великобритании. Издание напомнило о гибели подводной лодки «Курск» и заявило, что ВМФ России находится не в лучшем состоянии.

Российские СМИ, по утверждению автора статьи, «злорадствуют» над проблемами, с которыми столкнулись британские подводники, говоря о том, что теперь «Великобританией правят волны», и называя британский подводный флот «беззащитным».

«Однако у Военно-морского флота самой России — который часто считают самым бесправным родом национальных вооруженных сил — есть свои технические проблемы. В их числе в последние десятилетия — катастрофа атомной подводной лодки "Курск". Об этом не упоминалось ни в одной из статей», — пишет газета.

10 февраля британский таблоид The Sun сообщил, что большинство ударных (по российской классификации — многоцелевых) подводных лодок военно-морского флота Великобритании находится в неисправном состоянии, на боевом дежурстве в настоящее время нет ни одной из семи имеющихся субмарин этого типа.

Источник в Минобороны Великобритании заявил в интервью Herald Scotland, что эта информация «категорически не соответствует действительности». Официальный представитель ВМС Великобритании отказался комментировать состояние подводного флота, отметив, что он «продолжает соответствовать всем поставленным оперативным задачам, включая операции по защите национальных интересов Великобритании по всему миру».

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота России в Баренцевом море. Погибли 118 моряков.

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