Силовые структуры
 

СМИ узнали о выходе из строя почти всех ударных подлодок Великобритании

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HMS Astute
HMS Astute

Большинство ударных (по российской классификации — многоцелевых) подводных лодок военно-морского флота Великобритании находится в неисправном состоянии, при этом информация держится в тайне от премьер-министра Терезы Мэй. С таким утверждением выступил таблоид The Sun, сославшись на информированные источники.

По данным издания, на боевом дежурстве нет ни одной из семи многоцелевых подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами «Томагавк». Три новые субмарины класса Astute столкнулись с техническими проблемами, а четыре оставшиеся АПЛ класса Trafalgar «на последнем издыхании».

Пять многоцелевых подлодок, в том числе одна класса Astute, находятся на техническом обслуживании или ожидают его после выявления неисправностей. Еще одна новейшая АПЛ Ambush проходит ремонт после того, как в декабре 2016 года столкнулась в Гибралтаре с танкером. Только одна подлодка типа Astute находится в море на испытаниях после техобслуживания, однако она еще нескоро вернется в строй.

Как отмечает издание, такая ситуация с британскими ударными подлодками сложилась впервые за последние десятилетия. В результате у Королевского военно-морского флота нет возможности патрулировать морские торговые пути, которым может угрожать Иран. Кроме того, британские подводники не в состоянии отслеживать российские подлодки в Северной Атлантике.

Всего в ВМС Великобритании насчитывается четыре подлодки класса Trafalgar, три класса Astute и четыре стратегические субмарины класса Vanguard, вооруженных баллистическими ракетами.

5 февраля The Sunday Times сообщила, что в техническом состоянии вооруженных сил Великобритании выявлены серьезные недостатки. В частности, современные эсминцы проекта Type 45, каждый из которых стоит миллиард фунтов стерлингов, из-за своей шумности могут быть обнаружены подводными лодками противника на расстоянии 100 миль (более 180 километров).

22 января The Sunday Times стало известно, что проведенный Великобританией впервые за четыре года запуск с субмарины межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5, состоявшийся в июне 2016-го возле берегов Флориды, оказался неудачным. При этом информация о случившемся была засекречена.

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