Британские СМИ раскритиковали состояние вооруженных сил королевства

В техническом состоянии вооруженных сил Великобритании выявлены серьезные недостатки. На этом фоне в стране растут сомнения в способности королевского флота и армии отразить серьезное военное нападение. Об этом в воскресенье, 5 февраля, пишет британская The Sunday Times.

По словам бывшего директора по вопросам боеспособности министерства обороны контр-адмирала Криса Пэрри (Chris Parry), эсминцы проекта Type 45, каждый из которых стоит миллиард фунтов стерлингов, могут быть обнаружены подводными лодками противника на расстоянии 100 миль (более 180 километров). Он считает, что корабли шумят как «коробка с гаечными ключами» из-за того, что военное ведомство закрывало глаза на акустическую защиту судов после окончания холодной войны, уточняет РИА Новости.

Новые бронемашины Ajax оказались слишком большими и вмещаются в военно-транспортный самолет Airbus A400M только после частичной разборки. Бронемашины предназначены для стремительной атаки на территорию противника, но для их доставки на самолетах придется везти еще и подъемный кран, отмечают эксперты.

Пятьдесят четыре беспилотных летательных аппарата Watchkeeper обошлись британским налогоплательщикам в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Беспилотники были заказаны еще 12 лет назад, но до сих пор не используются в полной мере из-за ряда технических недостатков.

Стоимость наиболее дорогих военных программ, например по строительству субмарин и военных судов, растет на 7-11 процентов в год, потому что правительство выдает на них заказы небольшому числу оборонных компаний, сообщил бывший глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании генерал сэр Ричард Бэрронс.

В сентябре 2016 года Бэрронс заявил, что Великобритания больше не имеет возможности эффективно участвовать в обычных войнах, так как слишком полагается на своих союзников, таких как Соединенные Штаты.