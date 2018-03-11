Путин назвал причину гибели подлодки «Курск»

Катастрофа подводного крейсера «Курск» стала следствием общего плачевного состояния вооруженных сил. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», который выложен в YouTube в воскресенье, 11 марта.

«Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло», — сказал Путин.

Он напомнил, что после развала Советского Союза возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии. По словам президента, ситуация в военно-морском флоте также была трудная, «денежное довольствие было минимальным, получали его нерегулярно, жилищные вопросы не решались вообще».

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Путин также отметил, что в дни, когда произошла трагедия, он «только что приступил к исполнению обязанностей президента, выборы только прошли». «Я даже не знал, что там проводятся серьезные учения. Министр обороны позвонил и сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже и начинаем работу. Было непонятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост», — поделился воспоминаниями глава государства.

Позже в ходе расследования правительственной комиссии было установлено, что произошел взрыв в торпедном отсеке, пожар и затем детонация боезапасов. «Корпус практически лопнул, и, конечно, это нельзя забыть», — добавил Путин.

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в водах Баренцева моря на глубине 108 метров. На его борту находились 118 человек. Все члены экипажа погибли.

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