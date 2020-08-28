Российский капитан объяснил всплытие подлодки вблизи Аляски

Капитан первого ранга, командир подводной лодки К-219 Игорь Британов в интервью URA.RU объяснил, почему российская подлодка «Омск» оказалась у берегов Аляски.

По его словам, это штатная ситуация во время учений, так как военные корабли регулярно патрулируют морское пространство. Британов также отметил, что сам во время боевой службы все время туда ходил. «И под лед ходят, и в открытых районах — они выполняют свои задачи», — добавил капитан.

Ночью 28 августа сообщалось, что США заметили всплывшую российскую подлодку вблизи Аляски. Северное командование Вооруженных сил США заявило, что внимательно следят за российской подводной лодкой. Также американская сторона выразила готовность оказать помощь российским военным в случае необходимости. В России ответили, что это атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск», участвующий в учениях, и никакой нештатной ситуации нет.