Истребители F-22 США перехватили российские Ил-38 около Аляски. Об этом сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

Отмечается, что F-22 ВВС США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers перехватили два российских Ил-38. При этом указывается, что последние оставались в международном воздушном пространстве. Американцы подчеркивают, что силы NORAD таким образом пятый раз за месяц продемонстрировали их готовность защищать страну.

Ил-38 — советский противолодочный самолет средней дальности. Его используют для поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций или постановки минных заграждений.

19 июня сообщалось, что Россия перехватила американские бомбардировщики у своих восточных границ. Отмечалось, что над нейтральными водами Охотского моря дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа была обнаружена пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Их сопровождали истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31. Государственная граница России при этом не нарушалась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru