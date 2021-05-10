Власти США прокомментировали хакерскую атаку на трубопровод

Американский трубопроводный оператор Colonial Pipeline заверил, что может восстановить работу «относительно быстро». Об этом сообщила советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, передает РИА Новости.

Она также отметила, что трубопровод не пострадал и недостатка в поставках топлива нет.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер в свою очередь сказала, что не считает виновником хакерской атаки какое-либо государство. «В настоящее время мы считаем, что DarkSide — это уголовное действующее лицо. Но наше разведывательное сообщество, разумеется, изучает этот вопрос», — цитирует ее ТАСС.

8 мая компания Colonial Pipeline сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Министерство транспорта США после кибератаки ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в ряде штатов.