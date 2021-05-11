Россия опровергла обвинения в атаке на американский трубопровод

Россия опровергает обвинения в атаке на американскую компанию-оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в Facebook.

«Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами. Мы категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве», — говорится в тексте.

В посольстве напомнили, что Москва выступает за диалог с Вашингтоном по вопросам международной информационной безопасности.

Президент США Джо Байден рассказал об отсутствии свидетельств причастности России к хакерской атаке. По его мнению, за ней стоят транснациональные преступные элементы, а не конкретное государство. Злоумышленники, по словам президента, зачастую используют глобальные сети для отмывания денег.

8 мая компанию Colonial Pipeline, крупнейшего в США оператора топливных трубопроводов, атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США.