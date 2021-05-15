США назвали темы встречи Лаврова и Блинкена

США назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рейкъявике. Об этом рассказал представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает «Интерфакс».

По его словам, главы ведомств обсудят переговоры между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, а также вопросы стратегической безопасности. Прайс подчеркнул, что Лавров и Блинкен также поговорят о широком спектре отношений, чтобы посмотреть, если ли потенциал для сотрудничества в тех сферах, где интересы двух стран совпадают. В качестве примеров таких вопросов представитель Госдепа назвал иранскую ядерную проблему, ситуацию с Северной Кореей и климатический вопрос.

Ранее в Госдепартаменте раскрыли цель встречи министра иностранных дел России и госсекретаря США, которая состоится на следующей неделе. По словам представителя ведомства, переговоры между Лавровым и Блинкеном, которые пройдут на полях министерской встречи Арктического совета, будут попыткой вернуть отношения двух стран на более предсказуемый и стабильный путь.

12 мая министр иностранных дел России и госсекретарь США договорились о двусторонней встрече. Они провели телефонный разговор и решили организовать встречу в Рейкьявике.