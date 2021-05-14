В Госдепе раскрыли цель встречи Лаврова и Блинкена

В Госдепе раскрыли цель встречи министра иностранных дел России Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, которая состоится на следующей неделе в Рейкьявике. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, переговоры между Лавровым и Блинкеном, которые пройдут на полях министерской встречи Арктического совета, будут попыткой вернуть отношения двух стран на более предсказуемый и стабильный путь.

Ранее, 12 мая, министр иностранных дел России и госсекретарь США договорились о двусторонней встрече. Они провели телефонный разговор и решили организовать встречу в Рейкьявике.

В начале мая президент США Джо Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.