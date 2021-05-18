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США рассказали о своих ожиданиях от России

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Фото: Graeme Jennings / Reuters

США хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. О таких ожиданиях рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Рейкьявике, его цитирует РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Энтони Блинкен договорились о встрече в Рейкьявике в рамках совещания Арктического совета на этой неделе. В ходе переговоров они планируют обсудить «ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня», в том числе саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

17 мая представитель Госдепартамента также отмечал, что Вашингтон не стремится к эскалации и намерен добиться стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.

Лавров при этом выражал надежду на профессиональный разговор с Блинкеном по поводу намерений Вашингтона в отношениях с Москвой.

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