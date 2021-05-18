Стало известно о планах США отказаться от санкций против «Северного потока-2»

Администрация президента США Джо Байдена планирует отказаться от санкций против газопровода «Северный поток-2» и его руководителей. Об этом стало известно Axois от источников.

Как пишет издание со ссылкой на своих собеседников, Вашингтон намерен отказаться от санкций в отношении юридического лица и генерального директора, контролирующих строительство российского газопровода. По информации портала, такое решение показывает, что администрация Байдена не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода, а также демонстрирует трудности, с которыми сталкивается президент Джо Байден в совокупности с действиями и риторикой о жестком подходе к России.

Издание пишет, что администрация президента США скоро направит в Конгресс обязательный отчет со списком участвующих в строительстве «Северного потока-2» компаний, которые подлежат санкциям. По данным источников портала, внешнеполитическое ведомство США призовет ввести ограничения против нескольких российских судов. При этом в Госдепе заявят, что Nord Stream 2 AG и Варниг «участвуют в подпадающих под санкции действиях» и Госдепартамент откажется от этих санкций, ссылаясь на «национальные интересы США».

Ранее в понедельник, 17 мая, генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе назвал длину недостроенного участка газопровода «Северный поток-2». По его словам, осталось достроить еще 80 километров. Он уверен, что проект будет закончен, но не стал прогнозировать сроки его завершения.

Изначально газопровод должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились.