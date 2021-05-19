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Кремль отреагировал на мягкость США в отношении «Северного потока-2»

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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

В Кремле отреагировали на мягкость США в отношении «Северного потока-2» и объявили, что у Москвы пока нет подтверждения того, что США не станут вводить санкции в отношении управляющего директора компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Комментируя недавнюю публикацию американского портала Axios, Песков сказал: «Это обезличенный материал. Пока рано говорить о каких-то официальных планах». С другой стороны, отметил Песков, «сам факт появления именно таких публикация сам по себе достаточно позитивен».

Ранее в мае портал Axois со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена планирует отказаться от санкций против газопровода «Северный поток-2» и его руководителей.

Издание Politico в свою очередь утверждало, что Госдепартамент США запланировал ввести санкции против четырех судов, участвующих в строительстве «Северного потока-2», а также четырех связанных с ними компаний. Авторы идеи полагают, что такие меры навредят газопроводу в достаточное мере и замедлят реализацию проекта. В то же время издание подтвердило, что санкции против оператора Nord Stream 2 AG не готовятся.

Изначально газопровод «Северный поток- 2» должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились.

Предыстория: Стало известно о планах США отказаться от санкций против «Северного потока-2»
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