Стало известно о планах США навредить «Северному потоку-2»

Госдепартамент США запланировал ввести санкции против четырех судов, участвующих в строительстве «Северного потока-2», а также четырех связанных с ними компаний. О выборе способа давления со ссылкой на источники пишет Politico.

Авторы идеи полагают, что такие меры достаточно навредят газопроводу и замедлят реализацию проекта. В то же время издание подтвердило, что санкции против оператора Nord Stream 2 AG не готовятся, о чем ранее стало известно из сообщения Axios.

Предложения включат в отчет ведомства, который будет представлен в среду, 19 мая. Названия компаний не указываются, но собеседники Politico отмечали, что в США надеются на поддержку немецкой партии «Зеленые».

Вместе с тем, говорится в материале, нежелание вводить санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига вряд ли понравится конгрессменам. Среди них распространено мнение, что деятельность компании попадает под положения закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) от 2019 года.

Однако в администрации президента США Джо Байдена считают, что остановить «Северный поток-2» можно было бы только с помощью санкций против конечных потребителей, но это слишком навредит отношениям с Германией.

В понедельник, 17 мая, генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе рассказал, что для завершения «Северного потока-2» осталось проложить еще 80 километров.

Газопровод должны были достроить до конца 2019 года. Давление США существенно замедлило строительство, на данный момент запуск намечается до конца текущего года.