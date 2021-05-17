ФРГ разрешила достроить у себя участок «Северного потока-2»

Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило начать в мае строительство газопровода «Северный поток-2» в германских водах. Как уточняет ТАСС, речь идет об участке длиной в два километра в германской исключительной экономической зоне.

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Против строительства там активно выступали экологи. По их данным, территория одного из районов прокладки газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц. Они опротестовали выдачу разрешения BSH на строительство газопровода. Так они смогли ненадолго задержать возобновление прокладки «Северного потока-2». Однако в апреле 2021-го BSH отклонило их требование.

Ранее в понедельник, 17 мая, генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе назвал длину недостроенного участка газопровода «Северный поток-2». По его словам, осталось достроить еще 80 километров. Он уверен, что проект будет закончен, но не стал прогнозировать сроки его завершения.

Изначально газопровод должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились.