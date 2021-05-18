Подсчитаны миллиардные потери Украины от запуска «Северного потока-2»

Украина после запуска «Северного потока-2» будет терять 5-6 миллиардов долларов в год, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, пишет РИА Новости.

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По его подсчетам, 1,5 миллиарда долларов составят убытки из-за прекращения транзита и еще 2-3 миллиарда — из-за роста стоимости газа для Украины, потому что подорожает его транспортировка из ЕС. «Если подорожает газ, то подорожает весь наш экспорт, например, удобрения. Также газ подорожает для населения, соответственно, нужно будет больше для субсидий», — отметил Макогон. Он уверен, что эти потери можно компенсировать за счет увеличения собственной добычи топлива.

По оценкам бывшего министра экономики Украины, президента Центра рыночных реформ Владимира Ланового, убытки страны от запуска газопровода могут составить три миллиарда долларов.

При этом он отметил, что полная остановка транзита газа через Украину невозможна. И Киев, перекупая топливо у посредников, так или иначе поддерживает экспорт российского газа. Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что Украина готова к запуску «Северного потока-2». Он пояснил, что Киев будет иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене благодаря подземным хранилищам и интеграции в европейскую газотранспортную систему.