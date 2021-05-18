В Германии рассказали о главном условии достройки «Северного потока-2»

Вопрос достройки «Северного потока-2» зависит только от скорости укладки труб, все соглашения от регуляторов есть. Об этом рассказал глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, пишет ТАСС.

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Вопрос о том, будет ли достроен газопровод, решится в следующие 12 месяцев, добавил он. Альтмайер добавил, что Германии до окончательного перехода на возобновляемые энергоносители потребуется больше газа, чем сейчас. Главное, что все страны должны соблюдать условия в отношении проекта, считает глава Минэкономики ФРГ.

«Северный поток-2» будет завершен, потому что это «сугубо коммерческий проект». Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что США пытаются помешать строительству из-за «протекционизма чистой воды».

Ранее немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило начать строительство газопровода в германских водах. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что всего осталось достроить 80 километров газопровода.

«Северный поток-2» должны были ввести в эксплуатацию в 2019 году. Но из-за санкций США участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились.