Новак назвал главную причину достройки «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» будет завершен, потому что это «сугубо коммерческий проект». Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью газете «Московский комсомолец».
Он отметил, что США пытаются помешать строительству из-за «протекционизма чистой воды». Новак уверен, что американская сторона хочет реализовать свой более дорогой и поэтому недостаточно конкурентоспособный товар в виде сжиженного природного газа.
Раскрывая главную причину достройки газопровода вице-премьер напомнил, что проект реализует не только российская сторона, но и консорциум крупнейших европейских компаний. Они заинтересованы в доведении «Северного потока-2» до конца, проект будет реализован, уверен Новак.
Ранее немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило начать в мае строительство газопровода в германских водах. Речь идет об участке длиной в два километра в германской исключительной экономической зоне.
17 мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе назвал длину недостроенного участка «Северного потока-2». По его словам, осталось достроить еще 80 километров. Он уверен, что проект будет закончен, но не стал прогнозировать сроки его завершения.
Изначально газопровод должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Но из-за санкций, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились.